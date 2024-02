Canadian Uti Aa Cum Redc Prf Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Diskussionen über Canadian Utilities in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um das Unternehmen in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Canadian Utilities in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 30,18 CAD eine Abweichung von -6,91 Prozent vom GD200 (32,42 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der den durchschnittlichen Kurs über 50 Tage angibt, liegt bei 31,32 CAD, was zu einem Abstand von -3,64 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Canadian Utilities-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Die Analysten bewerten die Aktie der Canadian Utilities derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Canadian Utilities aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 36 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 19,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Canadian Utilities eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) erscheint Canadian Utilities aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,92 liegt die Aktie 56 Prozent unter dem Branchen-KGV von 22,66. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Canadian Utilities.