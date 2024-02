Canadian Tire Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Tire":

Die Canadian Tire-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 18,82 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Tire bei 8,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,08 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Tire-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 156,02 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 138,76 CAD liegt, was einer Abweichung von -11,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Canadian Tire eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Zusammenfassend erhält die Canadian Tire-Aktie gemischte Bewertungen, wobei sie in der Analysteneinschätzung und fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft wird, während die technische Analyse und das Sentiment auf "Neutral" und "Schlecht" hindeuten.