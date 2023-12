Canadian Tire Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Canadian Tire erhält gute Analystenbewertungen, da 5 Analysten das Wertpapier als "Gut" und 3 als "Neutral" bewertet haben. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 166,38 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 18,86 Prozent bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Canadian Tire weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,28 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,47 Punkte) zeigen eine neutrale Einstufung der Aktie.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher negativ. Die überwiegend negativen Themen rund um den Wert führen zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Internet-Kommunikation und Diskussionsstärke rund um Canadian Tire haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Canadian Tire von Analysten, Anlegern und der Internet-Kommunikation eine neutrale Bewertung.