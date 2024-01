Canadian Tire Aktie: Am Scheideweg

In den letzten Wochen hat sich die Kommunikation über Canadian Tire in den sozialen Medien nicht eindeutig verändert. Es gab keine signifikante Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Somit bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In diesem Fall wurde über Canadian Tire unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "neutral" Rating.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Canadian Tire-Aktie sind 5 als "gut" eingestuft worden, 3 als "neutral" und 0 als "schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "gute" Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Canadian Tire. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 166,38 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 16,7 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 142,57 CAD. Daher lautet die daraus resultierende Empfehlung "gut". Zusammenfassend erhält Canadian Tire somit ein "gut" Rating von den Analysten.

Bezüglich des Aktienkurses hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 9,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt (-3,51 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -4,99 Prozent, wobei Canadian Tire aktuell 7,72 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canadian Tire liegt bei 33,99, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Bewertung als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und somit ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "neutral".

