Canadian Spirit Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die kanadische Spirit-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt ihrer Branche, nämlich 74,95 Prozentpunkte weniger. Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -55 Prozent erzielt, was 56,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,06 Prozent, was bedeutet, dass Canadian Spirit derzeit 56,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Canadian Spirit derzeit um -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -28,57 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Canadian Spirit. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und das Interesse der Anleger normal war.

Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating aufgrund der gleichbleibenden Diskussionen in den sozialen Medien.