Canadian Spirit Aktie: Das kann keiner glauben

Der Aktienkurs von Canadian Spirit in der Energiebranche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -55 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche betrug in diesem Zeitraum -0,36 Prozent, wobei Canadian Spirit mit 54,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist Canadian Spirit einen RSI-Wert von 50 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 75, was als Signal für eine überkaufte Position gilt. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Canadian Spirit beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 74,93 %. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Canadian Spirit in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.