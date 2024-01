Canadian Spirit Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Canadian Spirit hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,05 CAD verzeichnet, was einer Abweichung von -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -28,57 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Canadian Spirit ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deuten darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Canadian Spirit liegt der RSI7 derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Canadian Spirit weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Canadian Spirit beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,25 %. Aufgrund dieser Differenz von 97,25 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.