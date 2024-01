Canadian Spirit Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Diskussionen über Canadian Spirit auf den sozialen Medienplattformen geben einen klaren Einblick in die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Canadian Spirit in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Derzeit weist der RSI für Canadian Spirit einen Wert von 50 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Bei der Betrachtung der technischen Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Canadian Spirit-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,07 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 CAD, was einem Unterschied von -28,57 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,06 CAD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -16,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Canadian Spirit daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Canadian Spirit in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,09 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 1,24 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -60,33 Prozent für Canadian Spirit bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,24 Prozent im letzten Jahr, und Canadian Spirit lag 60,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.