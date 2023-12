Canadian Spirit Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Canadian Spirit hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -4,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Canadian Spirit eine Underperformance von -50,56 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,44 Prozent im letzten Jahr, und Canadian Spirit lag 50,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so kann man bei einer Investition in die Aktie von Canadian Spirit derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was einen geringeren Ertrag von 73,78 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Canadian Spirit eingestellt waren. Es gab vier Tage lang hauptsächlich negative Themen in der Diskussion, ohne positive Gespräche. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Canadian Spirit daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Canadian Spirit sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, mit einem RSI von 100 Punkten für beide Zeiträume. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI. Zusammenfassend erhält das Canadian Spirit-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.