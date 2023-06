Canadian Solar stellt auf der Intersolar Europe das Energiespeichersystem EP Cube für Privathaushalte vor

München (ots/PRNewswire) -Canadian Solar wird das Energiespeichersystem EP Cube für Privathaushalte, ein von Eternalplanet selbst entworfenes und entwickeltes Produkt, mit seiner offiziellen Vorstellung auf der Intersolar Europe in München vom 14. bis 16. Juni 2023 in Deutschland einführen.EP Cube ist ein flexibles und intelligentes Energiespeichersystem für Privathaushalte, mit dem die Solarstromerzeugung und der Stromverbrauch der Hausbesitzer gesteuert werden können. Mit EP Cube können die Nutzer ihre Energierechnungen erheblich senken und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck verringern.EP Cube unterscheidet sich von anderen Produkten durch seine modulare Batterie und sein kompaktes Design, das eine einfache Installation und maximale Raumeffizienz gewährleistet. Mit einem Spektrum an Kapazitäten von 6,6 kWh bis 19,9 kWh können Hausbesitzer den EP Cube an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Die Echtzeitüberwachung von Stromerzeugung, -speicherung und -verbrauch kann auch über die EP Cube App erfolgen.EP Cube verwendet zuverlässige Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, ist nach IP 65 geschützt und hat die strenge IEC-Zertifizierung erfolgreich bestanden. Als zuverlässiger Stromversorger bietet EP Cube eine außergewöhnliche Leistung. Bei einem Stromausfall kann es Ihr Haus nahtlos mit Strom versorgen und den unterbrechungsfreien Betrieb von Elektrogeräten mit hoher Leistung gewährleisten. Außerdem ist EP Cube mit bestehenden oder neu installierten PV-Systemen kompatibel und unterstützt den Anschluss an 7,4 kW L2 EV-Ladegeräte, was die Umleitung vereinfacht.Alle Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand von Canadian Solar zu erkunden und die Möglichkeiten von EP Cube auf der Intersolar Europe aus erster Hand zu erfahren.Über EternalplanetEternalplanet ist eine verbraucherorientierte, unabhängige Marke für Energietechnologie, die zu Canadian Solar gehört und über unabhängige Design-, Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions- und globale Servicekapazitäten verfügt. Eternalplanet hält sich stets an wissenschaftliche und technologische Innovationen und setzt sich dafür ein, Energielösungen für die Menschen bereitzustellen und die nachhaltige Entwicklung der Welt zu fördern. Im September 2022 brachte Eternalplanet das erste selbst entworfene und entwickelte Energiespeichersystem für Privathaushalte in den Vereinigten Staaten auf den Markt - EP Cube. EP Cube nutzt branchenführende Technologien, um eine umfassende Stromversorgung mit höherer Betriebssicherheit und flexibler Kapazitätserweiterung für jeden Haushalt zu bieten. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://epcube.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2096546/EP_Cube.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/canadian-solar-stellt-auf-der-intersolar-europe-das-energiespeichersystem-ep-cube-fur-privathaushalte-vor-301846446.htmlPressekontakt:Mimosa Kan,Business Development,+86 135 1087 0501,mimosa.kan@eternal-planet.com; Eli Hu,Public Relations,+86 137 5825 8975,eli.hu@eternal-planet.comOriginal-Content von: Eternalplanet, übermittelt durch news aktuell