Canadian Solar Quartalsbericht: Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet, Chance für Anleger?

In knapp 114 Tagen wird das kanadische Unternehmen Canadian Solar seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorstellen. Anleger sind gespannt, welche Umsatzzahlen und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der Canadian Solar Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Investoren.

Die Canadian Solar Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. EUR und wird nach Börsenschluss ihre Quartalszahlen bekanntgeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht rückläufig sein wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,55 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -55,24 Prozent auf 695,87 Mio. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn rechnet man mit einer Veränderung von -136,87 Prozent auf -28,21 Mio. EUR.

Für das Gesamtjahr zeigen sich die Analysten eher pessimistisch. Sie erwarten einen Umsatzrückgang von -55,24 Prozent sowie einen Gewinnrückgang von -136,87 Prozent auf -86,05 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 233,37 Mio. EUR.Das entspricht einem Rückgang des Gewinns pro Aktie auf Jahressicht auf 3,06 EUR.

Die Meinungen der Aktionäre zur Einstufung der Quartalszahlen gehen auseinander.Der Aktienkurs ist in den letzten 30 Tagen um +3,32% gestiegen.

Analysten schätzen den zukünftigen Kurs der Canadian Solar Aktie wie folgt ein: In den nächsten 12 Monaten wird ein Kurs von 30,32 EUR erwartet, was auf Basis des aktuellen Kurses einen Gewinn von +58,91% bedeuten würde. Anleger, die jetzt noch in die Aktie investieren möchten, könnten laut Expertenschätzungen einen Gewinn von +58,91% innerhalb von 12 Monaten erzielen.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig mit einem Widerstand bei Canadian Solar zu rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Canadian Solar-Analyse von 26.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Canadian Solar jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Canadian Solar Aktie

Canadian Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...