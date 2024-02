Canadian Solar Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Canadian Solar untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Canadian Solar in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Canadian Solar derzeit bei 28,28 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 22,33 USD lag und somit einen Abstand von -21,04 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 23,19 USD, was einer Differenz von -3,71 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erhielt Canadian Solar insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 32,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 45,54 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Canadian Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,47 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -3972,32 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Canadian Solar um 625,17 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.