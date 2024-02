Canadian Solar Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Stimmungs- und Buzzniveau rund um die Aktien ist ein wichtiger Indikator. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Canadian Solar zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canadian Solar weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie von Canadian Solar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Canadian Solar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Somit errechnet sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) ist Canadian Solar aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,09, was einem Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 71,05 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Wer aktuell in die Aktie von Canadian Solar investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,16 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.