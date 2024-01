Canadian Solar Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Canadian Solar-Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität des Unternehmens ist ebenfalls zurückgegangen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canadian Solar von 26,23 USD mit -16,01 Prozent Entfernung vom GD200 (31,23 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 21,96 USD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Canadian Solar-Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,91 Prozent erzielt, was 42,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,24 Prozent, wobei Canadian Solar aktuell 58,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.