Canadian Solar Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Solarenergieunternehmen Canadian Solar wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 3 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, mit 1 Analysten, die sie als Gut und keiner als Schlecht bewerteten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 37 USD für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten eine Aufwärtspotential von 61,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Canadian Solar somit eine "Gut"-Bewertung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Solar derzeit 3. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt das KGV im Durchschnitt bei 69, was darauf hindeutet, dass Canadian Solar derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Canadian Solar mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (2,23 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt für Canadian Solar aktuell einen Wert von 45,5, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein neutraler Wert von 44. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".