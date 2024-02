Canadian Solar Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Solar beträgt derzeit 4,09 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche von 72. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Canadian Solar insgesamt 2 Analystenbewertungen, von denen die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auch wenn es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 32,5 USD ein Aufwärtspotenzial von 36,5 Prozent, was einer weiteren "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Canadian Solar ist grundsätzlich positiv. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, die den Fokus auf die positiven Themen rund um das Unternehmen legen. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt jedoch gemischte Bewertungen. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 28,48 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 23,81 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,15 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt.

Insgesamt erhält Canadian Solar aufgrund des KGVs und der Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse gemischte Bewertungen liefert.