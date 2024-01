Canadian Solar Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Canadian Solar wird derzeit von unseren Analysten in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs ergibt sich eine negative Differenz von -2,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 29,84 USD für den Schlusskurs der Canadian Solar-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,97 USD, was einem Unterschied von -23,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher auch eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (22,78 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Canadian Solar weist hier einen Wert von 3,54 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel. Daher wird das Unternehmen als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canadian Solar-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 31 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Canadian Solar.