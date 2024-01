Canadian Solar Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Canadian Solar-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über das Unternehmen in sozialen Medien gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um -21,68 Prozent über dem GD200 Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage um +8,42 Prozent über dem GD50, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Neutral". Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete die Canadian Solar-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -32,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 41,99 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

