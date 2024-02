Canadian Solar Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Canadian Solar weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -45,47 Prozent auf, was mehr als 621 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3874,28 Prozent verzeichnete, liegt Canadian Solar mit 3919,75 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,06) liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik von Canadian Solar als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Canadian Solar wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Canadian Solar liegt bei 42,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".