Canadian Solar Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Canadian Solar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,47 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" durchschnittlich um 3926,85 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Canadian Solar im Branchenvergleich um -3972,32 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Informationstechnologie" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 579,71 Prozent, wobei Canadian Solar um 625,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im vergangenen Jahr erhielt Canadian Solar insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 32,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 45,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 4,09 und liegt somit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 75. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält Canadian Solar in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.