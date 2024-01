Canadian Solar Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Canadian Solar größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" aufgrund des verstärkten Interesses der Anleger an negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen.

Der aktuelle Kurs der Canadian Solar liegt bei 26,23 USD und ist damit um -16,01 Prozent vom GD200 (31,23 USD) entfernt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 21,96 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +19,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine klare Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Solar liegt derzeit bei 3,94 Euro für jeden Euro Gewinn, was 94 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 70. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.