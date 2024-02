Canadian Solar Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten Wochen wurde bei Canadian Solar eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu positiven Themen beobachtet wurde. In Bezug auf die Anzahl der Diskussionen wurde ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit festgestellt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher ein "Gut" in diesem Bereich vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canadian Solar-Aktie beträgt 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Canadian Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,47 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 40,61 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -86,08 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 49,64 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,09, was 94 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.