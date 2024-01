Canadian Solar Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenrendite von Canadian Solar liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,17 Prozent im Vergleich zum Branchenwert von 2,17. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Canadian Solar beträgt 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft angesehen wird. Daher wird auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch hier eine Bewertung als "Schlecht" vergeben.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Solar bei 3,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,47 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Canadian Solar von Analysten mit 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 37 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 86,49 Prozent darstellt. Daher wird auch hier eine Gesamteinschätzung als "Gut" vergeben.