Canadian Solar Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Canadian Solar beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 71 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Von der Redaktion erhält sie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Canadian Solar bei 0 %, was 2,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung für Canadian Solar war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt ein insgesamt positives Bild, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 22,07 USD einen Abstand von -24,03 Prozent zum GD200 (29,05 USD) aufweist, was als ein "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 23,02 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einstufung der Aktie aus fundamentaler und Anleger-Stimmungs-Sicht, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.