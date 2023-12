Canadian Solar Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Aktienkurs von Canadian Solar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,91 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,21 Prozent, was bedeutet, dass Canadian Solar im Branchenvergleich um -58,13 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 7,35 Prozent im letzten Jahr, wobei Canadian Solar um 40,26 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Canadian Solar in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Canadian Solar-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Canadian Solar aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 37 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 41,06 Prozent vom letzten Schlusskurs von 26,23 USD bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Canadian Solar eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Canadian Solar beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Canadian Solar in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Canadian Solar beträgt 36,68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 29,12, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Dieses Gesamtbild führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Canadian Solar.

