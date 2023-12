Canadian Solar Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Analystenbewertung von Canadian Solar ist insgesamt neutral, da 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD, was einem potenziellen Wachstum von 67,5 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet. Obwohl in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde, bleibt die allgemeine Stimmung neutral.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Canadian Solar mit -32,91 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" und der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich gemischt, mit überwiegend positiven Meinungen, aber auch vermehrten negativen Diskussionen in den letzten Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Analysten, der Stimmung in den sozialen Medien, des Branchenvergleichs und des Anleger-Sentiments eine neutrale Gesamtbewertung für Canadian Solar.