Canadian Solar Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Canadian Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" Branche eine Underperformance von -58,13 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Canadian Solar um 40,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Canadian Solar mit 26,23 USD aktuell +19,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -16,01 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Canadian Solar-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 37 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 41,06 Prozent vom letzten Schlusskurs (26,23 USD) bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen zur Canadian Solar-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Anlegerstimmung wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.