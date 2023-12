Canadian Solar Aktie: Pleite oder Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Canadian Solar beträgt das aktuelle KGV 3. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 68. Somit ist Canadian Solar aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,91 Prozent erzielt, was 32,73 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 5,73 Prozent, wobei Canadian Solar aktuell 38,65 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach Betrachtung der sozialen Plattformen wird deutlich, dass die Stimmung bezüglich Canadian Solar neutral ist, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index, dass die Canadian Solar-Aktie als Neutral-Titel anzusehen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 20,25 und der Wert für den RSI25 liegt bei 34,55, was zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

