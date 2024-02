Canadian Solar Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die aktuelle technische Analyse der Canadian Solar zeigt, dass der Kurs von 21,03 USD sich um -20,49 Prozent vom GD200 (26,45 USD) entfernt hat, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 21,27 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur -1,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Canadian Solar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage rund um die Aktie ergeben. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canadian Solar weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Canadian Solar die Note "Neutral" zugeordnet.

Die Anleger-Stimmung bei Canadian Solar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canadian Solar-Aktie beträgt aktuell 34, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,84 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Canadian Solar-Aktie.