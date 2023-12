Canadian Solar Aktie: Der Knall ist da!

Die Stimmung und das Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Unsere Untersuchung der Aktie von Canadian Solar hat ergeben, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Canadian Solar war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Canadian Solar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Canadian Solar in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen die negativen Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Aktie von Canadian Solar bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canadian Solar 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was das Investment aus heutiger Sicht eher unrentabel macht. Die Redaktion vergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einstufungen der Analysten für die Aktie der Canadian Solar zeigen eine gemischte Bilanz. Insgesamt ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Die jüngsten Analysen führen jedoch zu einem Gesamturteil von "Gut" und einem erwarteten Kursanstieg von 52,96 Prozent. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Canadian Solar insgesamt die Einschätzung "Gut".