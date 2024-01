Canadian Solar Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Canadian Solar-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 30,98 USD liegt. Der Aktienkurs schloss bei 23,81 USD, was einem Abstand von -23,14 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 22,26 USD, was einer Differenz von +6,96 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Während sieben Tagen positive Themen dominierten, überwogen an fünf Tagen die negativen Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Canadian Solar diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite liegt Canadian Solar mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent für die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten haben die Canadian Solar-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 55,4 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.