Canadian Solar Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Canadian Solar liegt derzeit bei 20,3, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 35,41 und wird daher als „neutral“ bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von „gut“ führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungen rund um die Canadian Solar positiv sind. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen mehrheitlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als „neutral“ eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Canadian Solar-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,92 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,19 USD liegt, was einer Differenz von -24,22 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 21,46 USD, was zu einer Bewertung der Aktie als „gut“ führt. Insgesamt ergibt sich somit eine „neutral“-Bewertung für die Aktie.

Die Analysten haben die Aktie der Canadian Solar in den letzten zwölf Monaten mit 1 „gut“, 2 „neutral“ und 0 „schlecht“ eingestuft, was zu einer langfristigen Einschätzung von „neutral“ führt. In den letzten 30 Tagen wurden die Bewertungen auf 1 „gut“, 0 „neutral“ und 0 „schlecht“ geändert, was zu einer Gesamteinschätzung von „gut“ führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 37 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 52,96 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung von „gut“ führt.