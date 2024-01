Canadian Solar Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung der Canadian Solar wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Canadian Solar derzeit bei 30,61 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 22,34 USD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt ein Durchschnittsrating von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 65,62 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Canadian Solar derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.