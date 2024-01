Canadian Solar Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Canadian Solar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors von 8,24 Prozent einen Unterschied von 41,15 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,45 Prozent, und Canadian Solar liegt aktuell 57,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Canadian Solar beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhielt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für die Canadian Solar Aktie vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 23,56 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 57,05 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 37 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 23,56 USD 23,43 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 30,77 USD liegt. Die "Neutral"-Bewertung basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt von 22,5 USD zeigt jedoch ein anderes Bild.

Insgesamt erhält Canadian Solar eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.