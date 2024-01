Canadian Solar Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Technische Analyse der Canadian Solar zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 30,98 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 23,81 USD liegt und somit einen Abstand von -23,14 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 22,26 USD, was einer Differenz von +6,96 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Aktie der Canadian Solar abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Canadian Solar, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 37 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 55,4 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung der Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen vorherrschten, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Canadian Solar diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Fundamental betrachtet ist Canadian Solar aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,94 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,5, was einer Unterbewertung von 94 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.