Canadian Solar Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die allgemeine Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Eine Analyse der Aktie von Canadian Solar anhand dieser Faktoren ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung für Canadian Solar zeigte in einem längeren Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Canadian Solar mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,18 % um 2,18 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 80,34 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird, was als "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 66, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Canadian Solar eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Canadian Solar daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Canadian Solar von der Redaktion aufgrund der genannten Faktoren ein "Neutral"-Rating.