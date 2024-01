Canadian Solar Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktienkursen sein. In Bezug auf Canadian Solar hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke gab es in den letzten vier Wochen keine bemerkenswerte Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canadian Solar derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dynamik dieser Kennzahl kann jedoch zu börsentäglichen Schwankungen führen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,84 USD der Canadian Solar-Aktie sich um -34,37 Prozent vom GD200 (30,23 USD) entfernt, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 22,59 USD, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt.

Fundamental betrachtet hat Canadian Solar ein aktuelles KGV von 3,54, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 70,47 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet, da sie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.