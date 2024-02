Canadian Solar Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Canadian Solar-Aktie erhält laut der langfristigen Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt zwei Bewertungen sind eine positiv, eine neutral und keine negativ. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 32,5 USD, was eine potenzielle Performance von 41,86 Prozent bedeuten würde.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen gezeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Canadian Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,47 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -3954,43 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Canadian Solar 626,67 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canadian Solar-Aktie mit -20,92 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal.

Zusammenfassend kann die Canadian Solar-Aktie anhand der verschiedenen Bewertungen als "Gut", "Neutral" und "Schlecht" eingestuft werden.