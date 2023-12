Canadian Solar Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Canadian Solar war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse wird Canadian Solar daher neutral eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Solar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,36 USD. Der letzte Schlusskurs von 25,81 USD weicht somit um 17,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 21,81 USD, was eine Abweichung von +18,34 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Canadian Solar-Aktie für die einfache Charttechnik als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Canadian Solar mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,19 % im Bereich der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung niedriger, was als schlecht bewertet wird.

Betrachtet man die Rendite der Aktie im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor "Informationstechnologie", so hat Canadian Solar im letzten Jahr eine Rendite von -32,91 Prozent erzielt, was 39,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,38 Prozent, wobei Canadian Solar aktuell 57,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.