Canadian Solar Aktie: Alles völlig egal!

Die Aktie von Canadian Solar zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Auf fundamentalen Aspekten betrachtet, zeigt sich die Aktie als unterbewertet, mit einem aktuellen KGV von 4,09, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält Canadian Solar eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkauf-Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein gutes Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Canadian Solar beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine gute Bewertung.