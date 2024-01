Canadian Solar Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Aktie von Canadian Solar wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu Canadian Solar. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 37 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 41,06 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Canadian Solar eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden sowohl anhand von Analysen aus Bankhäusern als auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canadian Solar zeigt indes kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Canadian Solar die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Canadian Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,91 Prozent, was eine Underperformance von -58,13 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Canadian Solar um 40,26 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite für Canadian Solar beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Canadian Solar eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.