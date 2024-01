Canadian Prem Sand Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Canadian Premium Sand ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um 28,41 Prozent gesunken. Dies liegt mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche beträgt 1,28 Prozent, wobei Canadian Premium Sand mit 29,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Canadian Premium Sand aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -97,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Canadian Premium Sand-Aktie mit einem gleitenden Durchschnitt von 0,44 CAD über den letzten 200 Handelstagen deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,37 CAD liegt (eine Abweichung von -15,91 Prozent). Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite beträgt der 50-Tage-Durchschnitt aktuell 0,32 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+15,63 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Canadian Premium Sand auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Canadian Premium Sand ist laut der Analyse positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".