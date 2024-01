Canadian Palladium Resources Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell wird für die Quest Critical Metals ein RSI-Wert von 50 verzeichnet, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch bei Ausdehnung der Betrachtungsperiode auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 41. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Quest Critical Metals liegt aktuell bei 0,39 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,37 CAD liegt, was einem Abstand von -5,13 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,34 CAD, was einer Differenz von +8,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare in Bezug auf Quest Critical Metals, weshalb die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen war keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Quest Critical Metals in den sozialen Medien festzustellen. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung, da sie weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der verschiedenen Analyseergebnisse als "neutral" eingestuft.

