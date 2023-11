Canadian Palladium Resources Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Relative Strength-Index, kurz RSI, zeigt an, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt eine Aktie als überverkauft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Das Unternehmen Canadian Palladium hat derzeit einen RSI von 66,67, was als neutral eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI 61,54, was ebenfalls als neutrale Einschätzung gilt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Canadian Palladium derzeit 0,42 CAD, während der eigentliche Kurs bei 0,2 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 52,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was als schlecht bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage beträgt 0,34 CAD, was einem Abstand von 41,18 Prozent entspricht und ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von schlecht.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Analysten haben die sozialen Medien nach Meinungen zur Canadian Palladium durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Informationen erhält die Aktie eine gute Stimmungsbewertung.

Die Analyse der Internetkommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Canadian Palladium in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktivitäten in den sozialen Medien waren ebenfalls unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.

