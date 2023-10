Canadian Pacific Railway Quartalszahlen: Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang erwartet

ARTIKEL:

In etwas mehr als drei Monaten wird das Unternehmen Canadian Pacific Railway seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen. Was können die Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Canadian Pacific Railway Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen sind es nur noch 105 Tage. Die Canadian Pacific Railway Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 65,34 Mrd. EUR und die Anleger sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren die Analystenhäuser einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Canadian Pacific Railway einen Umsatz von 1,71 Mrd. EUR, während nun ein Sprung um +59,30 Prozent auf 2,73 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -12,93 Prozent fallen und sich somit auf 770,53 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen Umsatzanstieg von +59,30 Prozent und einen Gewinnrückgang von -12,93 Prozent auf insgesamt 1,90 Mrd. EUR für das Jahr.Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und wird voraussichtlich um -12,93% zurückgehen im Vergleich zum Vorjahr mit einem Wert von 2,18 Mrd.EUR.Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich auf 2,36 EUR sinken wird.

Einige Anleger nehmen die Schätzungen für das Quartalsergebnis jedoch nicht vorweg. In den letzten 30 Tagen hat sich der Aktienkurs um -8,91% verändert.

Die Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs folgendermaßen ein: Auf Sicht von 12 Monaten wird der Kurs voraussichtlich bei 83,26 EUR liegen. Dies würde basierend auf dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +21,79% bedeuten. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +21,79% über einen Zeitraum von 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend bei Canadian Pacific Railway. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

