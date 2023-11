Canadian Pacific Railway: Prognose für Quartalszahlen - Steigender Umsatz erwartet trotz Kursrückgang

Canadian Pacific Railway, ein Unternehmen mit Sitz in Calgary, Kanada, wird in 73 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre fragen sich bereits, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Canadian Pacific Railway Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Canadian Pacific Railway liegt derzeit bei beeindruckenden 63,27 Mrd. EUR. Es bleibt also spannend zu sehen, wie die Quartalszahlen ausfallen werden. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren verschiedene Analystenhäuser einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR, während nun ein Sprung um +47,29 Prozent auf 2,45 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -20,65% auf 680,02 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysen eher optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +47,29 Prozent auf insgesamt 1,66 Mrd.EUR sowie einen Gewinnrückgang um -20 ,65 Prozent auf denselben Betrag von 1 ,66 Mrd .EUR im Vergleich zum Vorjahr (2 ,09 Milliarden Euro) . Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei rund 2 ,27 Euro liegen.

Aktuelle Kursveränderungen zeigen jedoch einige Uneinigkeiten unter den Aktionären in Bezug auf die Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -1,63% gesunken.

Was sagen die Analysten und die Charttechnik zu Canadian Pacific Railway? Die Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf 80,63 EUR steigen wird. Dies würde einen Gewinn von +23,18% bedeuten. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten auf Basis dieser Schätzungen in einem Jahr mit einem Gewinn von +23,18% rechnen.

In Bezug auf die Charttechnik deutet alles darauf hin, dass es kurzfristig einen Widerstand bei Canadian Pacific Railway gibt.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und ob sie den Erwartungen der Analysten entsprechen. Die kommenden Wochen werden für Aktionäre sicherlich spannend sein.

