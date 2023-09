Canadian Pacific Railway: Gewinn- und Umsatzprognosen für das 3. Quartal - Was Aktionäre erwarten können

ARTICLE:

In knapp fünf Wochen wird das kanadische Unternehmen Canadian Pacific Railway aus Calgary die Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Canadian Pacific Railway im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 38 Tage, dann ist es soweit: Die Canadian Pacific Railway Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 67,11 Mrd. Euro wird die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Informationen. Denn laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,58 Mrd. Euro, doch nun wird ein Anstieg um satte +49,10...