Canadian Pacific Railway: Erwarteter Umsatzsprung von 49,10% im 3. Quartal - Prognose und Auswirkungen auf Aktienkurs

Canadian Pacific Railway (CPR) ist ein kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Calgary. Das Unternehmen hat sich auf den Transport von Gütern per Eisenbahn spezialisiert und gehört zu den größten Bahnunternehmen in Nordamerika. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die bevorstehende Quartalsbilanz des Unternehmens für das 3. Quartal.

In den letzten Jahren konnte CPR eine positive Umsatzentwicklung verzeichnen. Im Vergleich zum Vorquartal wird für das 3. Quartal ein Umsatzsprung um +49,10 Prozent erwartet, von 1,57 Mrd. EUR auf voraussichtlich 2,32 Mrd. EUR. Der Gewinn soll allerdings leicht um -1,00% zurückgehen und sich voraussichtlich auf 598,76 Mio. EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher positiv ausgerichtet. Sie erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +51,70 Prozent auf 2,17 Mrd. EUR...