Canadian Pacific Railway: Aktionäre erwarten Quartalszahlen bei abnehmendem Aktienkurs

Die Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend und hat in den letzten Wochen um -2,79% an Wert verloren. Die Analyse der Charttechnik zeigt, dass es derzeit keinen starken Unterstützungspunkt gibt.

Aktionäre sollten daher die Quartalszahlen abwarten und die Entwicklung des Unternehmens genau beobachten. Die Expertenprognosen deuten auf ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin, während der Gewinn voraussichtlich leicht sinken wird. Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten jedoch optimistisch und erwarten sowohl einen Umsatz- als auch einen Gewinnanstieg.

Für Anleger, die noch investieren möchten, bieten sich auf Basis der Expertenschätzungen möglicherweise attraktive Gewinnchancen von +15,60% auf 12 Monate. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur Schätzungen sind und keine Garantie für...