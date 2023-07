Canadian Pacific Railway Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Canadian Pacific Kansas City weist am 24.07.2023, 15:23 Uhr einen Kurs von 107.63 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Eisenbahnen" geführt.

Unsere Analysten haben Canadian Pacific Kansas City nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Bei Canadian Pacific Kansas City konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Canadian Pacific Kansas City in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Canadian Pacific Kansas City für diese Stufe daher ein "Sell".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Canadian Pacific Kansas City investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,71 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Straße und Schiene einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,95 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Canadian Pacific Kansas City von 107,63 CAD ist mit +3,1 Prozent Entfernung vom GD200 (104,39 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 105,66 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,86 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Canadian Pacific Kansas City-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.